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    «Кубань» разошлась миром с «Акроном», а «Волга» обыграла «Краснодар 2»

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    Обзор матчей 29-го тура российской Первой лиги.

    «Кубань»
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    «Кубань»

    «Кубань» — «Акрон» 1:1

    Первый гол забили хозяева. На 31-й минуте встречи полузащитник «Кубани» Илья Мосейчук вывел свою команду вперед.

    На 58-й минуте гостям удалось сравнять счет благодаря голу нападающего Андреса Понсе.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — Акрон 1:1
    Голы: 1:0 Илья Мосейчук (31'), 1:1 Андрес Понсе (58') Кубань: Сергей Ещенко, Нури Абдоков, Азат Байрыев, Игорь Безденежных, Георгий Махатадзе, Илья Мосейчук, Алексей Рыбин, Алексей Щёткин, Алексей Смирнов, Милош Стаменкович, Дзамболат Цаллагов Акрон: Сергей Волков, Владимир Азаров, Иван Чудин, Джамалдин Ходжаниязов, Сергей Макаров, Евгений Песегов, Данил Полубояринов, Андрес Понсе, Даниил Сагуткин, Никита Салтыков, Константин Савичев Предупреждения: Иван Чудин (24'), Владимир Азаров (34'), Нури Абдоков (59'), Данил Полубояринов (61')

    После этого матча «Кубань» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги с 33 очками в активе. «Акрон» располагается на 13-й строчке (36).

    «Волга» — «Краснодар 2» 1:0

    Единственный гол был забит на 89-й минуте встречи. Отличился защитник «Волги» Аслан Дашаев.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Волга Ульяновск — Краснодар-2 1:0
    Гол: 1:0 Аслан Дашаев (89') Волга Ульяновск: Андрей Климович, Билал Билалов, Егор Данилкин, Аслан Дашаев, Момо Фанье Туре, Илья Кубышкин, Денис Кутин, Кирилл Морозов, Дмитрий Рахманов, Дмитрий Рахманов, Годфри Биток Стефен Краснодар-2: Shtepa M., Олег Исаенко, Дмитрий Иванов, Данил Карпов, Максим Кутовой, Ифеани Дэвид Ндука, Джонатан Окоронкво, Владислав Самко, Михаил Сухорученко, Роман Защепкин, Григорий Жилкин Предупреждения: Кирилл Морозов (55'), Илья Кубышкин (57'), Ифеани Дэвид Ндука (62'), Никита Кирсанов (73'), Дмитрий Пивоваров (77'), Евгений Воронин (83'), Аслан Дашаев (87')

    После этого матча «Волга» располагается на 17-й позиции (26). «Краснодар 2» — на 18-й строчке (22).

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