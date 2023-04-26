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    «Челси» планирует обменять Кепу на Онана

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    «Челси» хочет заполучить вратаря «Интера» Андре Онана, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Андре Онана
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    Андре Онана

    Как утверждает источник, лондонский клуб готов предложить за 27-летнего камерунца вратаря Кепу Аррисабалагу и денежную компенсацию.

    Если же трансфер Онаны сорвется, «Челси» обратится к услугам грузинского вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили, который также входит в шорт лист на эту позицию.

    Кепа присоединился к «Челси» летом 2018 года, лондонцы заплатили за него 80 миллионов евро. В этом сезоне испанец отыграл 23 матча в АПЛ и пропустил 21 мяч. Онана, присоединившийся к «Интеру» на правах свободного агента прошлым летом, провел 20 матчей в Серии А и пропустил 18 мячей.

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