начнут матч в 16:00 в очередном туре ФНЛ, 22.04.2023.

Последний матч между собой: Алания — Шинник 3:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Шинник» — «Алания». Коэффициент ставки — 2.21 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Шинник»).

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