«Шинник» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 16:00 мск. «Шинник» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

Эта команда проводит вполне себе продуктивный, как для новичка первой лиги, сезон. Сейчас «Шинник» пребывает на 8 месте в турнирной таблице первого дивизиона.

А вот за зону стыков ярославцы уже вряд ли поборются. Отставание от нее составляет уже 9 очков, так что мечты об элите придется отложить.

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В своем предыдущем поединке команда Вадима Евсеева провалилась. На выезде «Шинник» был разгромлен «Рубином» (3:0).

Прогнозы на ФНЛ

Туляки не побеждают уже на протяжении трех матчей. Так что морально-психологическая составляющая у команды Евсеева явно не на высшем уровне.

«Шинник» явно планирует дать бой одному из лидеров первой лиги. Ярославцам пора выбираться из кризиса.

«Алания»

«Алания» проводит довольно-таки противоречивый сезон. Нынешнее 3 место не устраивает, ведь «барсы» намеревались выйти в РПЛ напрямую.

Команда Олега Василенко отстает от идущего вторым «Рубина» на 5 очков. Да и очков владикавказцы растеряли очень много.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Алания» дома не смогла одолеть строптивый «Волгарь» (2:2).

«Алании» явно не хватает стабильности. Да и оборона частенько дает сбои: 30 пропущенных мячей в 27 матчах.

«Алания» наверняка будет активно атаковать. Гостям нужно с максимальной концентрацией подойти к оставшимся матчам сезона.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.21.

На викторию «Шинника» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.32.

«Алания» еще борется за прямое повышение в классе, к тому же ярославцы в последних матчах выглядят не лучшим образом .

Наш прогноз — Победа «Алании». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.32.