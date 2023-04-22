«Шинник»
Эта команда проводит вполне себе продуктивный, как для новичка первой лиги, сезон. Сейчас «Шинник» пребывает на 8 месте в турнирной таблице первого дивизиона.
А вот за зону стыков ярославцы уже вряд ли поборются. Отставание от нее составляет уже 9 очков, так что мечты об элите придется отложить.
Коэффициенты матча Шинник — Алания
В своем предыдущем поединке команда Вадима Евсеева провалилась. На выезде «Шинник» был разгромлен «Рубином» (3:0).
Туляки не побеждают уже на протяжении трех матчей. Так что морально-психологическая составляющая у команды Евсеева явно не на высшем уровне.
«Шинник» явно планирует дать бой одному из лидеров первой лиги. Ярославцам пора выбираться из кризиса.
«Алания»
«Алания» проводит довольно-таки противоречивый сезон. Нынешнее 3 место не устраивает, ведь «барсы» намеревались выйти в РПЛ напрямую.
Команда Олега Василенко отстает от идущего вторым «Рубина» на 5 очков. Да и очков владикавказцы растеряли очень много.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Алания» дома не смогла одолеть строптивый «Волгарь» (2:2).
«Алании» явно не хватает стабильности. Да и оборона частенько дает сбои: 30 пропущенных мячей в 27 матчах.
«Алания» наверняка будет активно атаковать. Гостям нужно с максимальной концентрацией подойти к оставшимся матчам сезона.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.21.
На викторию «Шинника» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.32.
«Алания» еще борется за прямое повышение в классе, к тому же
Наш прогноз — Победа «Алании». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.32.