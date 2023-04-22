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    Очередной прокол «Шинника»?

    «Шинник» — «Алания». Прогноз, ставка (к. 2.21) на футбол, Первая лига, 22 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Алания»
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    Вадим Евсеев
    «Шинник» сыграет на своем поле с «Аланией» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 16:00 мск. «Шинник» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 22 Апреля 2023 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 16:00 Алания Алания
  • Владикавказ
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    «Шинник»

    Эта команда проводит вполне себе продуктивный, как для новичка первой лиги, сезон. Сейчас «Шинник» пребывает на 8 месте в турнирной таблице первого дивизиона.

    А вот за зону стыков ярославцы уже вряд ли поборются. Отставание от нее составляет уже 9 очков, так что мечты об элите придется отложить.

    Коэффициенты матча Шинник — Алания

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    В своем предыдущем поединке команда Вадима Евсеева провалилась. На выезде «Шинник» был разгромлен «Рубином» (3:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Туляки не побеждают уже на протяжении трех матчей. Так что морально-психологическая составляющая у команды Евсеева явно не на высшем уровне.

    «Шинник» явно планирует дать бой одному из лидеров первой лиги. Ярославцам пора выбираться из кризиса.

    «Алания»

    «Алания» проводит довольно-таки противоречивый сезон. Нынешнее 3 место не устраивает, ведь «барсы» намеревались выйти в РПЛ напрямую.

    Команда Олега Василенко отстает от идущего вторым «Рубина» на 5 очков. Да и очков владикавказцы растеряли очень много.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Алания» дома не смогла одолеть строптивый «Волгарь» (2:2).

    «Алании» явно не хватает стабильности. Да и оборона частенько дает сбои: 30 пропущенных мячей в 27 матчах.

    «Алания» наверняка будет активно атаковать. Гостям нужно с максимальной концентрацией подойти к оставшимся матчам сезона.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Алании» предлагают — 2.21.

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    На викторию «Шинника» дают — 3.17, ничья оценена — в 3.32.

    «Алания» еще борется за прямое повышение в классе, к тому же ярославцы в последних матчах выглядят не лучшим образом.

    Наш прогноз — Победа «Алании». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.21. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.32.

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    «Шинник» — «Алания»: прогноз, ставка (2.21), статистика, коэффициенты матча 22.04.2023. Прогнозы на футбол. Очередной прокол «Шинника»?
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