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    • Сборная Киргизии готова еще раз сыграть против России
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    Сборная Киргизии готова еще раз сыграть против России

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    Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев высказался по поводу возможного проведения еще одного товарищеского матча с Россией.

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    В сентябре 2022 года сборная России выиграла у Киргизии со счетом 2:1.

    «Когда ранее мне задавали вопрос, была ли договоренность о проведении ответного матча, поскольку в сентябре мы встречались на полях Бишкека, мы сказали, что этот вопрос обсуждался и что в случае необходимости такого спарринга мы этот вопрос перед РФС всегда можем поднять.

    Думаю, если наши интересы в тот или иной промежуток времени совпадут, то мы всегда сможем договориться.

    На сегодняшний день этот вопрос пока не стоит, потому что у нас есть собственный календарь, турниры, в том числе турнир ЦАФА в июньские даты.

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    • Кроме того, мы в сентябре-октябре тоже планируем какие-то матчи. Возможно, к этому времени станет что-то известно или мы попытаемся договориться по поводу ответного матча.

    Может, снова в Бишкеке, а может, уже в России», — приводит слова Букуева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, ранее стало известно, что сборная России не сыграет в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

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