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    Сборная России может сыграть с ОАЭ

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи РФС
    Сборная России может провести товарищеский матч с командой ОАЭ, сообщает Sport24 со ссылкой на федерацию футбола Объединенных Арабских Эмиратов.

    Федерация футбола ОАЭ договорилась с РФС о товарищеских матчах между сборными до 18 лет
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    Федерация футбола ОАЭ договорилась с РФС о товарищеских матчах между сборными до 18 лет

    «Федерация футбола ОАЭ договорилась с РФС о товарищеских матчах между сборными до 18 лет. Встречи между командами пройдут в рамках турнира в Дубае с 28 по 31 мая.

    Возможно, после мая между федерациями будут вестись переговоры об организации товарищеских встреч между главными сборными России и ОАЭ», — сказали в федерации футбола ОАЭ.

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