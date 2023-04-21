Сборная России может сыграть с ОАЭ

Федерация футбола ОАЭ договорилась с РФС о товарищеских матчах между сборными до 18 лет Фото: globallookpress.com
«Федерация футбола ОАЭ договорилась с РФС о товарищеских матчах между сборными до 18 лет. Встречи между командами пройдут в рамках турнира в Дубае с 28 по 31 мая.
Возможно, после мая между федерациями будут вестись переговоры об организации товарищеских встреч между главными сборными России и ОАЭ», — сказали в федерации футбола ОАЭ.
Напомним, ранее стало известно, что сборная России не сыграет в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.