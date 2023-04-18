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    Сборная России не сыграет в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России не примет участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

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    «Вчера мы отправили официальное письмо в ЦАФА. Поблагодарили коллег. К сожалению, были вынуждены отказаться. Там был ряд вопросов между нами и ЦАФА. Большая нагрузка на футболистов. Мы планировали провести не менее четырех матчей, жарко. Маленький перерыв между 11-м и 15-м числом для представителей нескольких команд», — сказал Митрофанов СЭ.

    Турнир запланирован на период с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Среди команд-участниц сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

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