Сборная России не сыграет в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации

Генеральный секретарь РФСзаявил, что сборная России не примет участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).

«Вчера мы отправили официальное письмо в ЦАФА. Поблагодарили коллег. К сожалению, были вынуждены отказаться. Там был ряд вопросов между нами и ЦАФА. Большая нагрузка на футболистов. Мы планировали провести не менее четырех матчей, жарко. Маленький перерыв между 11-м и 15-м числом для представителей нескольких команд», — сказал Митрофанов СЭ.

Турнир запланирован на период с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Среди команд-участниц сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.