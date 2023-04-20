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    «Вест Хэм» разгромил «Гент» и вышел в полуфинал Лиги конференций

    «Вест Хэм» — «Гент»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В ответном четвертьфинальном матче Лиги конференций «Вест Хэм» разгромил «Гент» со счетом 4:1.

    «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм»

    На гол Уго Кейперса хозяева ответили точными ударами Микаила Антонио (дважды), Лукаса Пакеты и Деклана Райса.

    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
    Вест Хэм — Гент 4:1
    Голы: 0:1 Уго Кейперс (26'), 1:1 Майкл Антонио (37'), 2:1 Лукас Пакета (пенальти) (55'), 3:1 Деклан Райс (58'), 4:1 Майкл Антонио (64') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Курт Зума (Тило Керер, 71'), Наиф Агер, Эмерсон, Томаш Соучек, Деклан Райс (Флинн Даунс, 70'), Джаррод Боуэн (Максвелл Корне, 79'), Лукас Пакета, Саид Бенрахма (Пабло Форнальс, 79'), Майкл Антонио (Дэнни Ингс, 71') Гент: Уго Кейперс (Бруно Годо, 84'), Gift Orban (Тарик Тиссудали, 72'), Хён Сок Хон (Лоран Депуатр, 72'), Алессио Кастро-Монтес (Малик Мартен Фофана, 84'), Julien De Sart (Вадис Оджиджа-Офоэ, 71'), Свен Кумс, Матисс Самуаз, Нуриу, Джозеф Окуму, Камиль Пёнтковски, Дави Руф Предупреждение: Gift Orban (18')

    Таким образом, «Вест Хэм» смог пробиться в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с нидерландским АЗ.

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