Карвальо об Акинфееве: Лучший вратарь ЦСКА, ему уже даже нет смысла продолжать играть

Экс-полузащитникоценил игру голкипера команды, заявив, что вратарю пора заканчивать играть в футбол.

«Без сомнения лучший вратарь ЦСКА. Да и в российском футболе ему нет равных. Акинфеева все уважают, им восхищаются. Возможно, ему уже даже нет смысла продолжать играть.

Так глубоко вошел в историю, что на этом, наверное, стоит поставить точку. Игорь — прирожденный лидер. Он верен своей команде. И это достойно уважения», — сказал Карвальо Sport24.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 44 очками в активе. В нынешнем сезоне Акинфеев провел 22 матча в РПЛ.