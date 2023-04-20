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    Карвальо об Акинфееве: Лучший вратарь ЦСКА, ему уже даже нет смысла продолжать играть

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    Экс-полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо оценил игру голкипера команды Игоря Акинфеева, заявив, что вратарю пора заканчивать играть в футбол.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Без сомнения лучший вратарь ЦСКА. Да и в российском футболе ему нет равных. Акинфеева все уважают, им восхищаются. Возможно, ему уже даже нет смысла продолжать играть.

    Так глубоко вошел в историю, что на этом, наверное, стоит поставить точку. Игорь — прирожденный лидер. Он верен своей команде. И это достойно уважения», — сказал Карвальо Sport24.

    ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 44 очками в активе. В нынешнем сезоне Акинфеев провел 22 матча в РПЛ.

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