ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Акрон» — «Спартак»Сенсационный «Акрон». Сказка тольяттинцев продолжается, сказка Абаскаля закончилась?
  • 18:29
    • «Акрон» победил «Спартак» и вышел в финал Кубка России
    Все новости спорта

    Осинькин: Мы не вытащили игру, а проиграли ее

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Краснодар Крылья Советов
    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал свой комментарий относительно поединка против «Краснодара» (2:2, 0:3 по пенальти) в Кубке России.

    Игорь Осинькин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Осинькин

    «Мы не вытащили игру, а проиграли ее. Вытащить игру вдесятером в такой ситуации было тяжело. Но в любом случае даже вдесятером мы искали счастья и голы на чужой половине поля. Атаковали как могли, это тяжело против таких организованных и хорошо контролирующих мяч команд, когда у тебя на одного футболиста меньше.

    Считаю, что этот отрезок во втором тайме мы сыграли хорошо. В том числе поэтому я поблагодарил ребят в раздевалке. Понятно, что мы делали замены, освежали команду и увеличивали скорость. Где‑то и соперник расслабился. Мы играли хорошо, создавали моменты, и если бы не спорное решение судьи, как бы развивался матч, мы не знаем», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

    Таким образом, «Краснодар» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Акроном».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На что способна «Бавария» в ответном матче с «Сити»?
  • «Бавария» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.39
    •
  • Оставит ли «Интер» шансы «Бенфике»?
  • «Интер» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • ЦСКА быстро добьется своего
  • ЦСКА — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Интер — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Севилья — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.02
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спортинг — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Рома — Фейеноорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Бруклин — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры