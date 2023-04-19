Осинькин: Мы не вытащили игру, а проиграли ее

Главный тренердал свой комментарий относительно поединка против(2:2, 0:3 по пенальти) в Кубке России.

«Мы не вытащили игру, а проиграли ее. Вытащить игру вдесятером в такой ситуации было тяжело. Но в любом случае даже вдесятером мы искали счастья и голы на чужой половине поля. Атаковали как могли, это тяжело против таких организованных и хорошо контролирующих мяч команд, когда у тебя на одного футболиста меньше.

Считаю, что этот отрезок во втором тайме мы сыграли хорошо. В том числе поэтому я поблагодарил ребят в раздевалке. Понятно, что мы делали замены, освежали команду и увеличивали скорость. Где‑то и соперник расслабился. Мы играли хорошо, создавали моменты, и если бы не спорное решение судьи, как бы развивался матч, мы не знаем», — приводит слова Осинькина «Матч ТВ».

Таким образом, «Краснодар» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Акроном».