начнут матч в 22:00 в четвертьфинале ЛЧ, 19.04.2023.

Последний матч между собой: Бенфика — Интер 0:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер» — «Бенфика». Коэффициент ставки — 2.01 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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