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    Оставит ли «Интер» шансы «Бенфике»?

    «Интер» — «Бенфика». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Бенфика»
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    «Интер» выиграл первый матч 2:0
    «Интер» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 19 Апреля 2023 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 22:00 Бенфика Бенфика
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    «Интер»

    «Интер» обыграл на выезде «Бенфику» (2:0) в первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов, так что имеет хорошие шансы на полуфинал.

    «Нерадзурри» в чемпионате Италии уже не смогут претендовать на чемпионство, но продолжают борьбу за место в зоне ЛЧ. В настоящий момент команда из Милана занимает пятое место в турнирной таблице.

    Коэффициенты матча Интер — Бенфика

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    «Интер» на два пункта отстает от «Милана» и «Ромы», поэтому вся борьба еще впереди. Также миланцы продолжают борьбу в Кубке Италии, где в полуфинале им противостоит «Ювентус».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу (как раз над «Бенфикой»), так что в этой дуэли еще не все ясно.

    «Бенфика»

    Для того, чтобы выйти в полуфинал, «Бенфике» нужно выиграть хотя бы с разницей в два мяча, после чего победить в серии пенальти.

    Команда из Лиссабона борется за чемпионский титул в Португалии. В настоящий момент «Орлы» занимают первое место в турнирной таблице. В их активе 71 очко.

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    • Клуб на четыре пункта опережает второй «Порту» и на шесть баллов — третью «Брагу». Вся борьба еще впереди, но именно «красные» являются главными претендентами на золотые медали.

    В последних трех поединках во всех турнирах коллектив проигрывал, поэтому можно говорить если не о его кризисе, так уж точно о серьезном спаде.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 2,39. Успех «Баварии» оценивается в 2,78, ничья — в 3,82.

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    В пяти из семи последних матчей хозяев по крайней мере одна команда не забивала.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,01.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,87, ведь в семи последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Интер» — «Бенфика» за 6.00.

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    «Интер» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. Оставит ли «Интер» шансы «Бенфике»?
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