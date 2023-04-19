«Интер» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» обыграл на выезде «Бенфику» (2:0) в первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов, так что имеет хорошие шансы на полуфинал.

«Нерадзурри» в чемпионате Италии уже не смогут претендовать на чемпионство, но продолжают борьбу за место в зоне ЛЧ. В настоящий момент команда из Милана занимает пятое место в турнирной таблице.

Коэффициенты матча Интер — Бенфика 1X2Новым игрокам 2.153.403.40Фрибет$40

«Интер» на два пункта отстает от «Милана» и «Ромы», поэтому вся борьба еще впереди. Также миланцы продолжают борьбу в Кубке Италии, где в полуфинале им противостоит «Ювентус».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В последних восьми поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу (как раз над «Бенфикой»), так что в этой дуэли еще не все ясно.

«Бенфика»

Для того, чтобы выйти в полуфинал, «Бенфике» нужно выиграть хотя бы с разницей в два мяча, после чего победить в серии пенальти.

Команда из Лиссабона борется за чемпионский титул в Португалии. В настоящий момент «Орлы» занимают первое место в турнирной таблице. В их активе 71 очко.

Клуб на четыре пункта опережает второй «Порту» и на шесть баллов — третью «Брагу». Вся борьба еще впереди, но именно «красные» являются главными претендентами на золотые медали.

В последних трех поединках во всех турнирах коллектив проигрывал, поэтому можно говорить если не о его кризисе, так уж точно о серьезном спаде.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Манчестер Сити», коэффициент на победу которого равен 2,39. Успех «Баварии» оценивается в 2,78, ничья — в 3,82.

В пяти из семи последних матчей хозяев по крайней мере одна команда не забивала.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,01.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,87, ведь в семи последних матчах хозяев было забито меньше 2,5 голов.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Интер» — «Бенфика» за 6.00.