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    «Интер» — «Бенфика». Дерзкая ставка за 6.00 на матч Лиги чемпионов 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Бенфика»
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    Эдин Джеко
    «Интер» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 19 Апреля 2023 года
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    «Интер»

    «Интер» нынешний сезон проводит крайне неоднозначно. Нынешнее 5 место в Серии А явно тянет на провал.

    Не столь грозно выглядит и хваленая атака миланцев. В 30 матчах чемпионата Италии она настреляла всего 48 мячей.

    Коэффициенты матча Интер — Бенфика

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    В предыдущем туре чемпионата «Интер» вновь потерпел поражение. Дома команда минимально уступила скромной «Монце».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В первом поединке миланцы переиграли «Бенфику» (0:2). Причем до той виктории команда Симоне Индзаги не побеждала больше месяца.

    «Интер» наверняка не будет действовать сугубо на удержание добытого в первой встрече преимущества. Так что ждем от миланцев острых атак!

    «Бенфика»

    «Бенфика» нынешний сезон проводит нестабильно. «Орлы» лидируют в своем чемпионате, но гандикап от «Порту» уже сократился до 4 очков.

    А вот обороняется «Бенфика» достаточно монолитно. В 28 матчах чемпионата Португалии лиссабонцы пропустили всего лишь 17 мячей.

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  • Вчера

    • Свой последний поединок «Бенфика» провела неудачно. На выезде «орлы» сенсационно уступили скромному «Шавишу» (1:0).

    И уж конечно португальцы не собираются сдаваться и в Лиге чемпионов. Как минимум, дать бой «Интеру» гости точно постараются.

    Гости предстанут в почти оптимальном кадровом сочетании. Не примет участие в матче лишь травмированные Юлиан Дракслер и Александр Ба.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Бенфики» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды выдают не самый лучший отрезок, и уж точно постараются преуспеть в атаке.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 13.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Интер» — «Бенфика»: прогноз, ставка (6.00), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на футбол. Голевое шоу на «Сан-Сиро» заказывали?!
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