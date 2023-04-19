«Интер» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 19 апреля, начало — в 22:00 мск. «Интер» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» нынешний сезон проводит крайне неоднозначно. Нынешнее 5 место в Серии А явно тянет на провал.

Не столь грозно выглядит и хваленая атака миланцев. В 30 матчах чемпионата Италии она настреляла всего 48 мячей.

Коэффициенты матча Интер — Бенфика 1X2Новым игрокам 2.153.403.40Фрибет$40

В предыдущем туре чемпионата «Интер» вновь потерпел поражение. Дома команда минимально уступила скромной «Монце».

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В первом поединке миланцы переиграли «Бенфику» (0:2). Причем до той виктории команда Симоне Индзаги не побеждала больше месяца.

«Интер» наверняка не будет действовать сугубо на удержание добытого в первой встрече преимущества. Так что ждем от миланцев острых атак!

«Бенфика»

«Бенфика» нынешний сезон проводит нестабильно. «Орлы» лидируют в своем чемпионате, но гандикап от «Порту» уже сократился до 4 очков.

А вот обороняется «Бенфика» достаточно монолитно. В 28 матчах чемпионата Португалии лиссабонцы пропустили всего лишь 17 мячей.

Свой последний поединок «Бенфика» провела неудачно. На выезде «орлы» сенсационно уступили скромному «Шавишу» (1:0).

И уж конечно португальцы не собираются сдаваться и в Лиге чемпионов. Как минимум, дать бой «Интеру» гости точно постараются.

Гости предстанут в почти оптимальном кадровом сочетании. Не примет участие в матче лишь травмированные Юлиан Дракслер и Александр Ба.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 2.15.

На викторию «Бенфики» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.40.

Обе команды выдают не самый лучший отрезок, и уж точно постараются преуспеть в атаке .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 6.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 13.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.