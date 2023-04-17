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    Сельта — Мальорка: смотреть онлайн в прямом эфире

    17.04.2023 в 22:00 начнется матч в испанской Примере Сельта — Мальорка

    Футбол Примера (Ла Лига) Сельта Мальорка Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Сельта и Мальорка начнут матч в 22:00 в испанской Примере, 17.04.2023.

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    Последний матч между собой: Мальорка — Сельта 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сельта» — «Мальорка». Коэффициент ставки — 2.27.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Мальорка»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Сельта — Мальорка.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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