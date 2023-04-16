начнут матч в 16:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 16.04.2023.

Последний матч между собой: Кайрат — Астана 0:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Астана» — «Кайрат» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Астана»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Астана — Кайрат.

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