«Астана»
Эта команда начала чемпионат не столь успешно. В 5 турах «Астана» набрала 12 очков, находясь на 2 месте в турнирной таблице.
Главной проблемой команды являются крайне ненадежные тылы. В 5 турах «Астана» пропустила уже 5 мячей.
В минувшем туре команда разжилась 3 очками. На выезде «Астана» с минимальным счетом переиграла «Тобол».
Причем 2 тура назад «Астана» выдала свой самый провальный матч. Дома команда умудрилась разгромно уступить «Актобе» (1:4).
Матчи с «Кайратом» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков «Астана» добыла 2 виктории при 3 поражениях.
«Кайрат»
Эта команда нынешний сезон начала откровенно блекло. «Кайрат» находится на скромном 7 месте с 8 очками в активе.
Главным бичом команды являются тылы. В 5 турах в воротах алмаатинцев побывало уже 8 мячей.
Свой последний поединок команда провела крайне неудовлетворительно. «Кайрат» дома уступил «Жетысу» (2:3).
До того «Кайрат» не сумел одолеть карагандинский «Шахтер» (1:1). Зато атака команды действует результативно: 11 забитых голов.
Гости наверняка постараются сыграть на своих козырях. Правда, алмаатинцы не побеждают «Астану» уже на протяжении полутора лет.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.74.
На викторию «Кайрата» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.66.
Наш прогноз — Победа «Астаны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.26.