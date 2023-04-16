«Астана» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 6-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 16:00 мск. «Астана» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

Эта команда начала чемпионат не столь успешно. В 5 турах «Астана» набрала 12 очков, находясь на 2 месте в турнирной таблице.

Главной проблемой команды являются крайне ненадежные тылы. В 5 турах «Астана» пропустила уже 5 мячей.

В минувшем туре команда разжилась 3 очками. На выезде «Астана» с минимальным счетом переиграла «Тобол».

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Причем 2 тура назад «Астана» выдала свой самый провальный матч. Дома команда умудрилась разгромно уступить «Актобе» (1:4).

Матчи с «Кайратом» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков «Астана» добыла 2 виктории при 3 поражениях.

«Кайрат»

Эта команда нынешний сезон начала откровенно блекло. «Кайрат» находится на скромном 7 месте с 8 очками в активе.

Главным бичом команды являются тылы. В 5 турах в воротах алмаатинцев побывало уже 8 мячей.

Свой последний поединок команда провела крайне неудовлетворительно. «Кайрат» дома уступил «Жетысу» (2:3).

До того «Кайрат» не сумел одолеть карагандинский «Шахтер» (1:1). Зато атака команды действует результативно: 11 забитых голов.

Гости наверняка постараются сыграть на своих козырях. Правда, алмаатинцы не побеждают «Астану» уже на протяжении полутора лет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.74.

На викторию «Кайрата» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.66.

«Астана» выглядит явно монолитнее нестабильного оппонента , и наверняка пойдет в атаку с первых минут встречи.

Наш прогноз — Победа «Астаны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.26.