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    «Астана» быстро загонит алмаатинцев

    «Астана» — «Кайрат». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Казахстана, 16 апреля 2023 года

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    Марин Томасов
    «Астана» сыграет на своем поле с «Кайратом» в рамках 6-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 16:00 мск. «Астана» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 16 Апреля 2023 года
    Астана
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Астана 16:00 Кайрат Кайрат
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Астана»

    Эта команда начала чемпионат не столь успешно. В 5 турах «Астана» набрала 12 очков, находясь на 2 месте в турнирной таблице.

    Главной проблемой команды являются крайне ненадежные тылы. В 5 турах «Астана» пропустила уже 5 мячей.

    В минувшем туре команда разжилась 3 очками. На выезде «Астана» с минимальным счетом переиграла «Тобол».

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    Причем 2 тура назад «Астана» выдала свой самый провальный матч. Дома команда умудрилась разгромно уступить «Актобе» (1:4).

    Матчи с «Кайратом» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних поединков «Астана» добыла 2 виктории при 3 поражениях.

    «Кайрат»

    Эта команда нынешний сезон начала откровенно блекло. «Кайрат» находится на скромном 7 месте с 8 очками в активе.

    Главным бичом команды являются тылы. В 5 турах в воротах алмаатинцев побывало уже 8 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела крайне неудовлетворительно. «Кайрат» дома уступил «Жетысу» (2:3).

    До того «Кайрат» не сумел одолеть карагандинский «Шахтер» (1:1). Зато атака команды действует результативно: 11 забитых голов.

    Гости наверняка постараются сыграть на своих козырях. Правда, алмаатинцы не побеждают «Астану» уже на протяжении полутора лет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Кайрата» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.66.

    «Астана» выглядит явно монолитнее нестабильного оппонента, и наверняка пойдет в атаку с первых минут встречи.

    Наш прогноз — Победа «Астаны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.30. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.26.

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    «Астана» — «Кайрат»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на футбол. «Астана» быстро загонит алмаатинцев
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