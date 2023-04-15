начнут матч в 16:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 15.04.2023.

Последний матч между собой: Арсенал Тула — Волга Ульяновск 2:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Волга Ульяновск» — «Арсенал Тула» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.43 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Арсенал Тула»).

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