«Волга»
Команда имеет лишь теоретические шансы на сохранение пропуски в Первой лиге. «Волга» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице с 21-м баллом в активе. Команда отстает от спасительной 14-й строчки на 9 баллов.
«Волга» полностью провалила нынешний сезон, выиграв всего 4 матча из 26-и. Команда также является одной из худших в лиге по результативности — всего 19 голов в сезоне, хуже только у «Краснодара 2» (17).
Коэффициенты матча Волга Ульяновск — Арсенал Тула
В последних 6-и матчах Первой лиги «Волга» начала стабильно набирать очки, но спасение все равно слишком далеко. За этот период команда трижды сыграла вничью, дважды проиграла и один раз выиграла.
За 13 домашних встреч «Волга» лишь дважды победила, при этом все победы случились за последние три матча. В последнем туре команда сыграла вничью с «Шинником» (2:2). «Волга» спаслась от поражения на 85-й минуте.
«Арсенал»
Команда является середняком в турнирной таблице Первой лиги. «Арсенал» занимает 8-е место с 36-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 8 баллов.
Команда довольно ровно проводит чемпионат, но в последнее время не все так гладко. В последних 5-и турах «Арсенал» проиграл в четырех матчах, победив лишь «Уфу» (2:1).
За последнее время команда не так часто побеждает на чужом поле — всего одна победа за последние 5 гостевых матчей.
«Арсенал» и «Волга» уже встречались в нынешнем сезоне. В том матче тульская команда уверенно обыграла соперника (2:0), забив два гола уже в первом тайме.
В последних турах команда не может забить больше двух голов. Сможет ли «Арсенал» приблизится к зоне плей-офф Первой лиги? Матч с «Волгой» для тульской команды станет проверкой.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 2.43.
На викторию «Волги» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.
«Арсенал» будет настроен прервать черную полосу. Можно предположить, что команда заберет свои очки, забив несколько голов.
Наш прогноз — Победа «Арсенала». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Арсенала» 1.5 больше за 2.36.