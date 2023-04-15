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    «Арсенал» продолжит борьбу за плей-офф Первой лиги

    «Волга» — «Арсенал» Тула. Прогноз, ставка (к. 2.43) на футбол, Первая лига, 15 апреля 2023 года

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    «Арсенал»
    «Волга» сыграет на своем поле с тульским «Арсеналом» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 16:00 мск. «Волга» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 15 Апреля 2023 года

    «Волга»

    Команда имеет лишь теоретические шансы на сохранение пропуски в Первой лиге. «Волга» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице с 21-м баллом в активе. Команда отстает от спасительной 14-й строчки на 9 баллов.

    «Волга» полностью провалила нынешний сезон, выиграв всего 4 матча из 26-и. Команда также является одной из худших в лиге по результативности — всего 19 голов в сезоне, хуже только у «Краснодара 2» (17).

    Коэффициенты матча Волга Ульяновск — Арсенал Тула

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    В последних 6-и матчах Первой лиги «Волга» начала стабильно набирать очки, но спасение все равно слишком далеко. За этот период команда трижды сыграла вничью, дважды проиграла и один раз выиграла.

    Прогнозы на ФНЛ

    За 13 домашних встреч «Волга» лишь дважды победила, при этом все победы случились за последние три матча. В последнем туре команда сыграла вничью с «Шинником» (2:2). «Волга» спаслась от поражения на 85-й минуте.

    «Арсенал»

    Команда является середняком в турнирной таблице Первой лиги. «Арсенал» занимает 8-е место с 36-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 8 баллов.

    Команда довольно ровно проводит чемпионат, но в последнее время не все так гладко. В последних 5-и турах «Арсенал» проиграл в четырех матчах, победив лишь «Уфу» (2:1).

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    • За последнее время команда не так часто побеждает на чужом поле — всего одна победа за последние 5 гостевых матчей.

    «Арсенал» и «Волга» уже встречались в нынешнем сезоне. В том матче тульская команда уверенно обыграла соперника (2:0), забив два гола уже в первом тайме.

    В последних турах команда не может забить больше двух голов. Сможет ли «Арсенал» приблизится к зоне плей-офф Первой лиги? Матч с «Волгой» для тульской команды станет проверкой.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 2.43.

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    На викторию «Волги» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.

    «Арсенал» будет настроен прервать черную полосу. Можно предположить, что команда заберет свои очки, забив несколько голов.

    Наш прогноз — Победа «Арсенала». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.43. Еще вариант для ставки — Индивидуальный тотал «Арсенала» 1.5 больше за 2.36.

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    «Волга» — «Арсенал» Тула: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 15.04.2023. Прогнозы на футбол. «Арсенал» продолжит борьбу за плей-офф Первой лиги
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