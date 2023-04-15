ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «Вилла» разгромил «Ньюкасл», «Ман Сити» примет «Лестер», «Арсенал» в гостях у «Вест Хэма»

    Расписание и результаты матчей 31-го тура АПЛ

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Лидс Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Саутгемптон Тоттенхэм Фулхэм Челси Эвертон
    Вся лентаСамое главное
    Рахим Стерлинг и Бен Чилуэлл«Челси» — «Брайтон». Онлайн Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Лестер». Онлайн Исраэль АдесаньяАдесанья отомстил Перейре за 3 поражения. Исраэль прикончил давнего врага во втором раунде
  • 16:25
    • «Астон Вилла» нанесла «Ньюкаслу» разгромное поражение
  • 11:49
    • Ковальчук ответил на вопрос о возобновлении карьеры
    Все новости спорта
    Мартинелли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартинелли
    Матчи пройдут с 15 по 17 апреля

    «Астон Вилла» — «Ньюкасл» 3:0

    Стартовал 31-й тур чемпионата Англии. В первом матче «Астон Вилла» приняла «Ньюкасл».

    Бирмингемцы разгромили «сорок» со счетом 3:0. Дублем отметился форвард Олли Уоткинс, который также сделал результативную передачу. Еще один мяч на счету Джейкоба Рэмзи. Он оформил один ассист на Уоткинса.

    Уоткинс мог оформить хет-трик, но один его мяч не был засчитан из-за офсайда.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Астон Вилла — Ньюкасл 3:0
    Голы: 2:0 Олли Уоткинс (65'), 3:0 Олли Уоткинс (83') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эшли Янг, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Алекс Морено, Леандер Дендонкер, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси (Калум Чемберс, 85'), Эмилиано Буэндия, Олли Уоткинс (Джон Дуран, 90') Ньюкасл: Энтони Гордон (Мигель Альмирон, 56'), Александер Исак, Джейкоб Мёрфи (Каллум Уилсон, 56'), Жоэлинтон (Эллиот Андерсон, 80'), Бруно Гимарайнс, Джозеф Уиллок (Шон Лонгстафф, 69'), Дэниел Бёрн (Мэтт Таргетт, 69'), Свен Ботман, Фабиан Шёр, Киран Триппьер, Ник Поуп Предупреждения: Фабиан Шёр (22'), Джон Дуран (90 + 3')

    «Астон Вилла» выиграла 6-й раз подряд. На ее счету 50 очков, с которыми она идет 6-й в таблице. «Ньюкасл» пока что остается 3-м, но если МЮ выиграет, то «сороки» опустятся на 4-ю строчку.

    «Вулверхэмптон» — «Брентфорд»

    15 апреля, 17:00 мск

    «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»

    15 апреля, 17:00 мск

    «Тоттенхэм» — «Борнмут»

    15 апреля, 17:00 мск

    «Челси» — «Брайтон»

    15 апреля, 17:00 мск

    «Эвертон» — «Фулхэм»

    15 апреля, 17:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Лестер»

    15 апреля, 19:30 мск

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Вест Хэм» — «Арсенал»

    16 апреля, 16:00 мск

    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» 16 апреля, 18:30 мск

    «Лидс» — «Ливерпуль»

    17 апреля, 22:00 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.44
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Торпедо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Наполи — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Интер — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры