АПЛ. «Вилла» разгромил «Ньюкасл», «Ман Сити» примет «Лестер», «Арсенал» в гостях у «Вест Хэма»

Матчи пройдут с 15 по 17 апреля

«Астон Вилла» — «Ньюкасл» 3:0

Стартовал 31-й тур чемпионата Англии. В первом матче «Астон Вилла» приняла «Ньюкасл».

Бирмингемцы разгромили «сорок» со счетом 3:0. Дублем отметился форвард Олли Уоткинс, который также сделал результативную передачу. Еще один мяч на счету Джейкоба Рэмзи. Он оформил один ассист на Уоткинса.

Уоткинс мог оформить хет-трик, но один его мяч не был засчитан из-за офсайда.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Ньюкасл 3:0 Голы: 2:0 Олли Уоткинс (65'), 3:0 Олли Уоткинс (83') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эшли Янг, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Алекс Морено, Леандер Дендонкер, Джон МакГинн, Дуглас Луис, Джейкоб Рэмси (Калум Чемберс, 85'), Эмилиано Буэндия, Олли Уоткинс (Джон Дуран, 90') Ньюкасл: Энтони Гордон (Мигель Альмирон, 56'), Александер Исак, Джейкоб Мёрфи (Каллум Уилсон, 56'), Жоэлинтон (Эллиот Андерсон, 80'), Бруно Гимарайнс, Джозеф Уиллок (Шон Лонгстафф, 69'), Дэниел Бёрн (Мэтт Таргетт, 69'), Свен Ботман, Фабиан Шёр, Киран Триппьер, Ник Поуп Предупреждения: Фабиан Шёр (22'), Джон Дуран (90 + 3')

«Астон Вилла» выиграла 6-й раз подряд. На ее счету 50 очков, с которыми она идет 6-й в таблице. «Ньюкасл» пока что остается 3-м, но если МЮ выиграет, то «сороки» опустятся на 4-ю строчку.

«Вулверхэмптон» — «Брентфорд»

15 апреля, 17:00 мск

«Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»

15 апреля, 17:00 мск

«Тоттенхэм» — «Борнмут»

15 апреля, 17:00 мск

«Челси» — «Брайтон»

15 апреля, 17:00 мск

«Эвертон» — «Фулхэм»

15 апреля, 17:00 мск

«Манчестер Сити» — «Лестер»

15 апреля, 19:30 мск

«Вест Хэм» — «Арсенал»

16 апреля, 16:00 мск

«Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед» 16 апреля, 18:30 мск

«Лидс» — «Ливерпуль»

17 апреля, 22:00 мск