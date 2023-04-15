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    «Айнтрахт» и менхенгладбахская «Боруссия» расписали мировую

    «Айнтрахт» — «Боруссия» М: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» и «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграли вничью 1:1.

    Рандаль Коло-Муани
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    Рандаль Коло-Муани

    На гол Йонаса Хофманна хозяева смогли ответить точным ударом Рандаля Коло-Муани.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Боруссия М 1:1
    Голы: 0:1 Йонас Хофман (13'), 1:1 Рандаль Коло Муани (83') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Тута, Макото Хасебе, Кристиян Якич (Ансгар Кнауфф, 17'), Аурелио Бута, Себастьян Роде (Эрик Эбимбе, 55'), Джибриль Соу, Кристофер Ленц, Рафаэль Борре (Пакстен Ааронсон, 55'), Даити Камада (Лукас Аларио, 76'), Рандаль Коло Муани Боруссия М: Марку Тюрам, Алассан Плеа (Nathan N`Goumou Minpole, 64'), Флориан Нойхаус (Ларс Штиндль, 74'), Йонас Хофман (Марвин Фридрих, 90'), Куадио Коне, Юлиан Вайгль, Рами Бенсебаини (Лука Нец, 90'), Нико Эльведи, Коу Итакура, Джозеф Скалли, Йонас Омлин Предупреждения: Ларс Штиндль (77'), Куадио Коне (86')

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Боруссия» занимает 10-е место в турнирной таблице бундеслиги, имея в своем активе 36 очков. «Айнтрахт» располагается на 7-м месте с 42 очками.

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