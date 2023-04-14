Осимхен вернулся к тренировкам в общей группе «Наполи»

Нападающийпрактически полностью восстановился после травмы.

По информации официального сайта неаполитанского клуба, 24-летний нигерийский форвард приступил к тренировкам с командой после повреждения. Во время сегодняшней тренировки он занимался в общей группе и наравне с остальными.

Таким образом, Осимхен с большой долей вероятности сможет принять участие в ответном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов против «Милана».

В текущем сезоне в активе Осимхена 29 матчей за неаполитанцев, 25 забитых мячей и 5 голевых передач.