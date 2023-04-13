Ди Лоренцо признал, что играть без центрфорварда сложно

Защитник «Наполи»прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Единственный гол на 40-й минуте забил Исмаэль Беннасер. «Неаполитанцы» доигрывали в меньшинстве из-за удаления Замбо Ангисса.

«Думаю, мы хорошо сыграли на "Сан-Сиро" и показали свои лучше качества на поле. Приехать сюда и играть без центрального нападающего было нелегко, но мы всё равно создали много моментов даже с Элмасом. Посмотрим, вернётся ли кто-нибудь из травмированных в строй перед ответной встречей.

Меньян — отличный вратарь, он доказал это снова, сделав несколько хороших сейвов. Мы сохраняем хороший настрой, несмотря на поражение, и чувствуем себя уверенно перед ответным матчем. Карточка Кима? Ким получил карточку за споры с арбитром, такое бывает в футболе: когда во время матча эмоции берут верх, ты не думаешь о том, будет дисквалификация или нет. Это не та игра, где стоит говорить о судьях, у нас был правильный настрой, и это главное.

Конечно, нам будет не хватать Кима и Замбо Ангисса, но те, кто заменит их, будут так же сильны. Нам нужно побеждать, чтобы пройти в следующий раунд, и мы надеемся, что на стадионе имени Марадоны будет прекрасная атмосфера. При поддержке наших болельщиков мы сможем добиться успеха», — сказал Ди Лоренцо в интервью Amazon Prime Italia.

Ответная игра состоится 18 апреля в Неаполе.