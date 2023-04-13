ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ОсимхенОсимхен, Рамуш и еще семь центрфорвардов для «Челси»
    Все новости спорта

    Ди Лоренцо признал, что играть без центрфорварда сложно

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Милан Наполи
    Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо прокомментировал поражение от «Милана» (0:1) в 1-м матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Джованни Ди Лоренцо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джованни Ди Лоренцо

    Единственный гол на 40-й минуте забил Исмаэль Беннасер. «Неаполитанцы» доигрывали в меньшинстве из-за удаления Замбо Ангисса.

    «Думаю, мы хорошо сыграли на "Сан-Сиро" и показали свои лучше качества на поле. Приехать сюда и играть без центрального нападающего было нелегко, но мы всё равно создали много моментов даже с Элмасом. Посмотрим, вернётся ли кто-нибудь из травмированных в строй перед ответной встречей.

    Меньян — отличный вратарь, он доказал это снова, сделав несколько хороших сейвов. Мы сохраняем хороший настрой, несмотря на поражение, и чувствуем себя уверенно перед ответным матчем. Карточка Кима? Ким получил карточку за споры с арбитром, такое бывает в футболе: когда во время матча эмоции берут верх, ты не думаешь о том, будет дисквалификация или нет. Это не та игра, где стоит говорить о судьях, у нас был правильный настрой, и это главное.

    Конечно, нам будет не хватать Кима и Замбо Ангисса, но те, кто заменит их, будут так же сильны. Нам нужно побеждать, чтобы пройти в следующий раунд, и мы надеемся, что на стадионе имени Марадоны будет прекрасная атмосфера. При поддержке наших болельщиков мы сможем добиться успеха», — сказал Ди Лоренцо в интервью Amazon Prime Italia.

    Ответная игра состоится 18 апреля в Неаполе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Забьют и те, и эти
  • «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • На что может рассчитывать Моуриньо в Голландии?
  • «Фейеноорд» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Что «Лех» противопоставит «Фиорентине»?
  • «Лех» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.35
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лех — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Базель — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Специя — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры