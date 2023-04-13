Беннасер: Всё равно знали, что всё решится в ответной игре

Исмаэль Беннасер Фото: globallookpress.com
«Мы усердно работали, делали то, о чём просил нас тренер, и это принесло результат. Впереди ещё один матч, а через три дня нас ждёт встреча с "Болоньей", и нужно восстановиться наилучшим образом. Мы должны продолжать в том же духе.
Возможно, мы испытали проблемы в начале игры, но потом разобрались и закрыли своих соперников. Время шло, мы старались контролировать мяч как можно лучше. Жаль, не забили больше, но мы всё равно знали, что всё решится в ответной игре», — сказал Беннасер в интервью Amazon Prime Italia.
18 апреля команды встретятся в Неаполе в рамках ответного поединка.