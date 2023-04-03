Спаллетти прокомментировал поражение от «Милана»

Главный тренер «Наполи»высказался о поражении от «Милана» (0:4) в матче 28-го тура чемпионата Италии.

«Усталость могла повлиять на нас, многие игроки очень заботятся о своих национальных командах и отдают все силы. Футболисты возвращаются слегка уставшими.

Но и у "Милана" такая же ситуация. Отчасти дело в усталости, отчасти — в том, насколько здорово сыграл "Милан". Мы же выступили не на привычном уровне. Нам немного не повезло с паузой на игры сборных. Матиас Оливера вернулся с травмой, Осимхен.

Сейчас отношение к Лиге чемпионов изменилось, будут люди, которые начнут говорить, что это для нас жеребьевка неудачная. Кому-то казалось, что нам попался слабый соперник. Но это не так. У него был не лучший отрезок, но мы знаем, что Лига чемпионов все меняет.

В подобных матчах сложно найти тех, кто не будет выкладываться. Надеюсь, после сегодняшней игры так буду думать не только я», — приводит слова Спаллетти сайт Джанлуки Ди Марцио.

Несмотря на это фиаско, «неаполитанцы» продолжают уверенно лидировать в таблице Серии А с 71 пунктом. Отрыв от «Лацио» составляет 16 очков. «Милан» набрал 51 очко и благодаря этому поднялся на третье место в зоне Лиги чемпионов.

Календарь и таблица Серии А

Напомним, «Милан» и «Наполи» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов.