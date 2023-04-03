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    ФИФА обязала «Вест Хэм» заплатить «Спартаку» за аренду Крала

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    Международная федерация футбола (ФИФА) по заявлению «Спартака» обязала английский «Вест Хэм» оплатить аренду полузащитника Алекса Крала.

    Алекс Крал
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    Алекс Крал

    «Палата по статусу игроков ФИФА вынесла решение по заявлению нашего клуба против английского "Вест Хэма". Лондонцев обязали выплатить полную сумму по трансферному договору за аренду Алекса Крала плюс полагающиеся проценты.

    В случае если "Вест Хэм" не выплатит данную сумму в течение 45 дней, на клуб может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков, а по истечении трех трансферных окон дело может быть передано в дисциплинарный комитет ФИФА.

    При этом лондонцы в течение 10 дней могут запросить у ФИФА мотивировочную часть решения, а в течение 21 дня со дня получения мотивировочной части — обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — приводит слова пресс-службы «Спартака» Sport24.

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