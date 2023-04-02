«КАМАЗ» обыграл «Аланию», а «Нефтехимик» одержал победу над «Арсеналом»

«Нефтехимик» — «Арсенал» Фото: fcnh.ru
«КАМАЗ» — «Алания» 1:0
Единственный гол был забит на 62-й минуте встречи. Голевым ударом отличился полузащитник «КАМАЗа» Богдан Рейхмен.
Футбол. Россия. ФНЛ
КамАЗ — Алания 1:0
Гол: 1:0 Богдан Рейхмен (62') КамАЗ: Алексей Мамин, Руслан Аюкин, Александр Гаглоев, Алексей Герасимов, Амир Мохаммад, Валентин Пальцев, Богдан Рейхмен, Сергей Серченков, Виктор Свежов, Дамир Таликин, Николай Толстопятов Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Давид Дзахов, Артур Галоян, Батраз Гурциев, Сослан Качмазов, Алан Хабалов, Хетаг Хосонов, Mashukov I., Tarba Z. Предупреждения: Сослан Качмазов (31'), Mashukov I. (31'), Алан Багаев (33'), Руслан Аюкин (34'), Аллон Бутаев (49'), Mashukov I. (66'), Даниил Шамкин (76'), Николай Толстопятов (80'), Giorgobiani N. (83'), Виктор Свежов (90'), Виктор Свежов (90+1')
Челнинская команда занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги (36 очков). «Алания» располагается на 4-й позиции (41).
«Нефтехимик» — «Арсенал» Тула 1:0
«Нефтехимик» на своем поле обыграл «Арсенал» (1:0) в матче 25-го тура Первой лиги.
Единственный гол в ворота тульской команды был забит на 27-й минуте. Отличился полузащитник «Нефтехимика» Вагиз Галиулин.
Футбол. Россия. ФНЛ
Нефтехимик — Арсенал Тула 1:0
Гол: 1:0 Galiulin V. (27') Нефтехимик: Артём Голубев, Константин Базелюк, Berdnikov A., Denisov R., Galiulin V., Kalugin N., Kotik A., Laikin M., Moskvichev V., Sitdikov M., Zorin B. Арсенал Тула: Михаил Левашов, Кирилл Большаков, Евгений Луценко, Ираклий Манелов, Кирилл Панченко, Алексей Померко, Илья Сериков, Sokol A., Александр Ставпец, Stepanov D., Сергей Ткачёв Предупреждения: Sitdikov M. (25'), Александр Ставпец (41'), Berdnikov A. (43'), Barsov M. (70'), Dvoretskov F. (81'), (81')
Нижнекамская команда занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги с 32 очками в активе. «Арсенал» располагается на 6-й позиции (36).