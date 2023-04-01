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    «Сочи» в меньшинстве победил «Динамо»

    «Динамо» — «Сочи»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 21-го тура РПЛ «Сочи» на выезде победил московское «Динамо». Счет составил 2:0 в его пользу.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 25-й минуте встречи Сослан Джанаев получил красную карточку и оставил гостей в меньшинстве.

    Несмотря на удаление во втором тайме «Сочи» забил два гола подряд. Отметились Ванья Дркушич и Артем Макарчук.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо — Сочи 0:2
    Голы: 0:1 Ванья Дркушич (67'), 0:2 Тимофей Маргасов (74') Динамо: Игорь Лещук, Элазар Даса, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Лука Гагнидзе, Матиас Норманн, Даниил Фомин, Даниэль Мишкич, Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев Сочи: Сослан Джанаев, Игорь Юрганов, Ванья Дркушич, Сергей Терехов, Кирилл Заика, Кирилл Кравцов, Кристиан Нобоа, Тимофей Маргасов, Никита Бурмистров, Владислав Сарвели, Артур Юсупов Предупреждения: Матиас Норманн (35'), Кирилл Заика (45+2'), Роберто Фернандес (57') Удаление: Сослан Джанаев (25')

    «Сочи» набрал 31 очко и поднялся на 8-е место в таблице РПЛ. В активе «Динамо» 35 очков и 4-я позиция.

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