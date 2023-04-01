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    АПЛ. «Ман Сити» разгромил «Ливерпуль», «Арсенал» примет «Лидс», МЮ против «Ньюкасла»

    Расписание и результаты матчей 29-го тура АПЛ

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    Хулиан Альварес
    Матчи 29-го тура АПЛ пройдут 1, 2 и 3 апреля.

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 4:1

    В стартовом матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле одержал разгромную победу над «Ливерпулем».

    «Мерсисайдцы» смогли первыми открыть счет благодаря голу Мохаммеда Салаха, который забил на 17-й минуте.

    Хозяева ответили через 10 минут мячом Хулиана Альвареса. В самом начале 2-го тайма Кевин Де Брейне оформил еще один мяч «горожан». Затем по мячу в ворота «Ливерпуля» забили Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Ливерпуль 4:1
    Голы: 1:1 Мохамед Салах (17'), 1:1 Хулиан Альварес (27'), 2:1 Кевин Де Брёйне (46'), 3:1 Илкай Гюндоган (53'), 4:1 Джек Грилиш (74') Манчестер Сити: Эдерсон, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Натан Аке, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес (Бернарду Силва, 83'), Рияд Марез, Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш (Коул Палмер, 89'), Хулиан Альварес Ливерпуль: Диогу Жота (Роберто Фирмино, 70'), Коди Матес Гакпо (Джеймс Милнер, 82'), Мохамед Салах (Дарвин Нуньес, 70'), Джордан Хендерсон, Фабиньо, Харви Эллиотт (Алекс Окслейд-Чемберлен, 70'), Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 70'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Алисон Предупреждения: Мохамед Салах (19'), Родриго Эрнандес (33')

    Эрлинг Холанн участия в матче не принимал. На данный момент игрок восстанавливается после травмы.

    «Манчестер Сити» одержал 4-ю победу в АПЛ подряд и набрал 64 очка, с которыми он уверенно идет 2-м в таблице с отставанием в 5 очков от «Арсенала». «Ливерпуль» остался 6-м с 42 баллами.

    «Арсенал» — «Лидс»

    1 апреля, 17:00 мск

    «Борнмут» — «Фулхэм»

    1 апреля, 17:00 мск

    «Брайтон» — «Брентфорд»

    1 апреля, 17:00 мск

    «Кристал Пэлас» — «Лестер»

    1 апреля, 17:00 мск

    «Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон»

    1 апреля, 17:00 мск

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    «Челси» — «Астон Вилл»

    1 апреля, 19:30 мск

    «Вест Хэм» — «Саутгемптон»

    2 апреля, 16:00 мск

    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

    2 апреля, 18:30 мск

    «Эвертон» — «Тоттенхэм»

    3 апреля, 22:00 мск

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