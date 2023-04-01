АПЛ. «Ман Сити» разгромил «Ливерпуль», «Арсенал» примет «Лидс», МЮ против «Ньюкасла»

Матчи 29-го тура АПЛ пройдут 1, 2 и 3 апреля.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 4:1

В стартовом матче 29-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле одержал разгромную победу над «Ливерпулем».

«Мерсисайдцы» смогли первыми открыть счет благодаря голу Мохаммеда Салаха, который забил на 17-й минуте.

Хозяева ответили через 10 минут мячом Хулиана Альвареса. В самом начале 2-го тайма Кевин Де Брейне оформил еще один мяч «горожан». Затем по мячу в ворота «Ливерпуля» забили Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Ливерпуль 4:1 Голы: 1:1 Мохамед Салах (17'), 1:1 Хулиан Альварес (27'), 2:1 Кевин Де Брёйне (46'), 3:1 Илкай Гюндоган (53'), 4:1 Джек Грилиш (74') Манчестер Сити: Эдерсон, Мануэль Аканджи, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Натан Аке, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес (Бернарду Силва, 83'), Рияд Марез, Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш (Коул Палмер, 89'), Хулиан Альварес Ливерпуль: Диогу Жота (Роберто Фирмино, 70'), Коди Матес Гакпо (Джеймс Милнер, 82'), Мохамед Салах (Дарвин Нуньес, 70'), Джордан Хендерсон, Фабиньо, Харви Эллиотт (Алекс Окслейд-Чемберлен, 70'), Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 70'), Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Алисон Предупреждения: Мохамед Салах (19'), Родриго Эрнандес (33')

Эрлинг Холанн участия в матче не принимал. На данный момент игрок восстанавливается после травмы.

«Манчестер Сити» одержал 4-ю победу в АПЛ подряд и набрал 64 очка, с которыми он уверенно идет 2-м в таблице с отставанием в 5 очков от «Арсенала». «Ливерпуль» остался 6-м с 42 баллами.

«Арсенал» — «Лидс»

1 апреля, 17:00 мск

«Борнмут» — «Фулхэм»

1 апреля, 17:00 мск

«Брайтон» — «Брентфорд»

1 апреля, 17:00 мск

«Кристал Пэлас» — «Лестер»

1 апреля, 17:00 мск

«Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон»

1 апреля, 17:00 мск

«Челси» — «Астон Вилл»

1 апреля, 19:30 мск

«Вест Хэм» — «Саутгемптон»

2 апреля, 16:00 мск

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»

2 апреля, 18:30 мск

«Эвертон» — «Тоттенхэм»

3 апреля, 22:00 мск