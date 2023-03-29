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    Представитель Дзюбы: События марта — отличная глава к блокбастеру о карьере Артема

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    Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, высказался о том, что игрока признали лучшим в РПЛ по итогам марта.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Я уже говорил, что в целом по всей карьере Артема, особенно текущему этапу, можно писать сценарий блокбастера или документального фильма.

    Мне кажется, этот месяц и все события, которые в течение него происходили, станут отличной главой этого яркого сюжета фильма или книги.

    Очень рад за Артема, за всех, кто поддерживал или переживал. Рад за то, что болельщики и эксперты сделали, на мой субъективный взгляд, справедливый выбор.

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    • Самое главное, не останавливаться, но в этом я не сомневаюсь. Надеюсь, что таких глав в этом сезоне будет не одна. Он кайфует, получает удовольствие от игры, оставаясь предельно мотивированным. Так что будем дальше продолжать следить, переживать и, дай бог, радоваться его успехам», — приводит слова Гольдмана Sport24.

    В марте Дзюба провел в чемпионате России три матча, забил четыре гола и сделал результативную передачу.

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