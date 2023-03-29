Представитель Дзюбы: События марта — отличная глава к блокбастеру о карьере Артема

, представитель нападающего «Локомотива», высказался о том, что игрока признали лучшим в РПЛ по итогам марта.

«Я уже говорил, что в целом по всей карьере Артема, особенно текущему этапу, можно писать сценарий блокбастера или документального фильма.

Мне кажется, этот месяц и все события, которые в течение него происходили, станут отличной главой этого яркого сюжета фильма или книги.

Очень рад за Артема, за всех, кто поддерживал или переживал. Рад за то, что болельщики и эксперты сделали, на мой субъективный взгляд, справедливый выбор.

Самое главное, не останавливаться, но в этом я не сомневаюсь. Надеюсь, что таких глав в этом сезоне будет не одна. Он кайфует, получает удовольствие от игры, оставаясь предельно мотивированным. Так что будем дальше продолжать следить, переживать и, дай бог, радоваться его успехам», — приводит слова Гольдмана Sport24.

В марте Дзюба провел в чемпионате России три матча, забил четыре гола и сделал результативную передачу.