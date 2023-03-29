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    Карпин рассказал, почему не вызвал Дзюбу на матчи с Ираном и Ираком

    Футбол Сборная России Футбол России Артём Дзюба Локомотив
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не вызвал на мартовский сбор нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    На прошлой неделе национальная команда сыграла вничью с Ираном (1:1) и одержала победу над Ираком (2:0).

    «Прямо сейчас Дзюба чисто по футбольным качествам, наверное, не мог оказаться в сборной — провел, по-моему, пять матчей за последние полгода.

    Если бы продолжал играть, забивать и все это на дистанции — не исключено. Но все разговоры, что Карпин якобы не вызывает Дзюбу… Слушайте, два раза это уже было. Было ведь?

    Ну и к чему тогда вопросы про Дзюбу? Два раза мы собирались его вызывать. Он говорил, что не готов: сначала физически, потом по семейным обстоятельствам. Ко мне какие претензии могут быть?

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    • Сейчас решили не приглашать людей старше 30 лет. Поэтому за теми, кто попадает под эту категорию, и не следим. За остальными — следим», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

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