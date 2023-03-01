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    Дзюба о сборной: Зовут всех подряд, не выигрывают, а потом говорят, что это неважные матчи

    Футбол Артём Дзюба Сборная России Футбол России Локомотив
    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба раскритиковал главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба признался, что не понимает, по какому принципу Карпин вызывает игроков в национальную команду.

    «Эта напряженность исходит не от меня, клянусь тебе. Когда мы с ним разговаривали эти семьдесят минут, я искренне пришел на разговор, чтобы донести, что топор зарыт и все ради сборной. Услышал ли он меня тогда или нет, я не знаю. Я был красноречив и убедителен. После этого разговора я ушел довольный.

    То, что он дальше говорил и собирал журналистов — это его право. Если бы меня вызвали в сборную, то я бы приехал. Но сейчас нет особой нужды сборной во мне. Карпин же сейчас всех подряд вызывает в сборную.

    Дело не в Дзюбе, а в подходе. Сейчас в сборную не вызывают игроков, которым за тридцать. Мне был ближе подход Станислава Саламовича [Черчесова] и Капелло, в котором нужно было заслужить место в сборной. Если хочешь попасть в сборную, то заслужи это. Сейчас футболисты в трех-четырех турах себя проявляют, и их уже в сборную зовут.

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    • Я даже больше скажу, если вы выходите играть, то делайте все, чтобы выиграть, а не говорить, что это товарищеская игра, ненужная игра и так далее. А ради чего вы тут все собрались? Если вас собрали, и вся российская общественность смотрит, то будьте любезны выигрывать любые матчи. Умрите, но попытайтесь выиграть. Можете ли вы проиграть? Да. Я тоже часто проигрывал со сборной. Но у нас не сборная Франции, со всеми тяжело будет играть.

    Если вы выходите в майке сборной России, то отдавайтесь полностью. Может, это вообще ваш последний матч в сборной, никто не знает. Зовут всех подряд, они не выигрывают ничего, а потом говорят, что это неважные матчи. Меня это злит, мне не нравится на это безволие смотреть. Человек выходит в первый раз за сборную играть, должен умирать, а он с таким одолжением относится к такой возможности. Никого обыграть не могут, а потом слушаем, что они бы на чемпионате мира обыграли всех. Вот это меня бесит», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

    Интервью с Артемом Дзюбой
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