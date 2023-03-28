Матчи сборной России с Ираном и Ираком будут учтены в рейтинге ФИФА

Товарищеские матчи сборнойбудут учтены в рейтинге ФИФА.

«Матчи сборной России против команд Ирана и Ирака будут учтены в рейтинге ФИФА», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

На прошлой неделе сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и одержала победу над Ираком (2:0).

Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос.

Ранее сообщалось, что приоритетом РФС остается сохранение места в Европе.