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    Матчи сборной России с Ираном и Ираком будут учтены в рейтинге ФИФА

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана Товарищеские матчи ФИФА
    Товарищеские матчи сборной России с Ираном и Ираком будут учтены в рейтинге ФИФА.

    Сборная России выиграла у Ирака (2:0) в Санкт-Петербурге
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    Сборная России выиграла у Ирака (2:0) в Санкт-Петербурге

    «Матчи сборной России против команд Ирана и Ирака будут учтены в рейтинге ФИФА», — сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

    На прошлой неделе сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1) и одержала победу над Ираком (2:0).

    Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

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  • 13/03/2023

    • В конце прошлого года РФС в связи с отстранением российских клубов и сборных от международных турниров начал обсуждать вариант выхода из УЕФА и присоединения к Азиатской конфедерации футбола, но в итоге было принято решение отложить этот вопрос.

    Ранее сообщалось, что приоритетом РФС остается сохранение места в Европе.

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