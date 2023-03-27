начнут матч в 21:45 в квалификационной группе B чемпионата Европы по футболу-2024, 27.03.2023.

Последний матч между собой: Нидерланды — Гибралтар 6:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Нидерланды» — «Гибралтар». Коэффициент ставки — 1.84.

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