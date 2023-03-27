Нидерланды
В стартовом туре квалификации на континентальное первенство сборная потерпела выездной разгром от Франции 0:4, так что теперь имеет разницу мячей -4.
Голландцы дошли до четвертьфинала мундиаля-2022, где проиграли чемпиону мира — сборной Аргентины. «Оранжевые» оказались менее удачливыми в серии послематчевых пенальти.
До этого они прошли сборную США (3:1) и обыграли команду Катара (2:0). По итогам турнира Нидерланды выиграли в трех из пяти матчей.
Для команды Луи ван Гала прошедший ЧМ стал самым удачным за последние годы. Не его вина, но ранее команда вылетела от Чехии в 1/8 Евро-2020. Хотя при этом она вышла в плей-офф Лиги наций, выиграв свою группу в Лиге А.
Гибралтар
Гибралтару в своей группе явно уготована роль андердога. Главной задачей сборной будет отъем очков у признанных фаворитов.
И в первом туре отбора на Евро-2024 пиренейцы потерпели разгром на своем поле от Греции со счетом 0:3.
Зато в контрольных матчах команда выглядит вполне прилично. В двух последних над Лихтенштейном и Андоррой гибралтарцы одержали победы.
До того коллектив не знал побед целых 23 поединка, так что недавние успехи стоит связывать лишь с еще более слабыми соперниками, чем он сам.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом Нидерланды, коэффициент на победу которых даже не все они принимают. Успех Гибралтара оценивается в 129,72, ничья — в 35,31.
Гости на порядок слабее хозяев, но вполне могут не пропустить больше шести мячей.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 6,5 голов за 1,84.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 5,5 голов за 2,50, ведь хозяева уже больше 16 матчей не забивали больше пяти мячей.