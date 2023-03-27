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    Выйдут ли Нидерланды на положительную разницу мячей?

    Нидерланды — Гибралтар. Ставки (к. 1.84) и прогноз на отбор Евро-2024 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Гибралтар
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    Нидерланды провалили старт в отборе на Евро-2024
    Сборные Нидерландов и Гибралтара сыграют в матче 2-го тура группы B отбора на чемпионат Европы 2024 года. Встреча состоится 27 марта в 21:45 мск. Нидерланды — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа B 27 Марта 2023 года
    Нидерланды
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    Нидерланды

    В стартовом туре квалификации на континентальное первенство сборная потерпела выездной разгром от Франции 0:4, так что теперь имеет разницу мячей -4.

    Голландцы дошли до четвертьфинала мундиаля-2022, где проиграли чемпиону мира — сборной Аргентины. «Оранжевые» оказались менее удачливыми в серии послематчевых пенальти.

    До этого они прошли сборную США (3:1) и обыграли команду Катара (2:0). По итогам турнира Нидерланды выиграли в трех из пяти матчей.

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    Для команды Луи ван Гала прошедший ЧМ стал самым удачным за последние годы. Не его вина, но ранее команда вылетела от Чехии в 1/8 Евро-2020. Хотя при этом она вышла в плей-офф Лиги наций, выиграв свою группу в Лиге А.

    Гибралтар

    Гибралтару в своей группе явно уготована роль андердога. Главной задачей сборной будет отъем очков у признанных фаворитов.

    И в первом туре отбора на Евро-2024 пиренейцы потерпели разгром на своем поле от Греции со счетом 0:3.

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    • Зато в контрольных матчах команда выглядит вполне прилично. В двух последних над Лихтенштейном и Андоррой гибралтарцы одержали победы.

    До того коллектив не знал побед целых 23 поединка, так что недавние успехи стоит связывать лишь с еще более слабыми соперниками, чем он сам.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Нидерланды, коэффициент на победу которых даже не все они принимают. Успех Гибралтара оценивается в 129,72, ничья — в 35,31.

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    Гости на порядок слабее хозяев, но вполне могут не пропустить больше шести мячей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 6,5 голов за 1,84.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 5,5 голов за 2,50, ведь хозяева уже больше 16 матчей не забивали больше пяти мячей.

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    Нидерланды — Гибралтар: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на футбол. Выйдут ли Нидерланды на положительную разницу мячей?
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