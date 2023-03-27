Сборные Нидерландов и Гибралтара сыграют в матче 2-го тура группы B отбора на чемпионат Европы 2024 года. Встреча состоится 27 марта в 21:45 мск. Нидерланды — Гибралтар: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

В стартовом туре квалификации на континентальное первенство сборная потерпела выездной разгром от Франции 0:4, так что теперь имеет разницу мячей -4.

Голландцы дошли до четвертьфинала мундиаля-2022, где проиграли чемпиону мира — сборной Аргентины. «Оранжевые» оказались менее удачливыми в серии послематчевых пенальти.

До этого они прошли сборную США (3:1) и обыграли команду Катара (2:0). По итогам турнира Нидерланды выиграли в трех из пяти матчей.

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Для команды Луи ван Гала прошедший ЧМ стал самым удачным за последние годы. Не его вина, но ранее команда вылетела от Чехии в 1/8 Евро-2020. Хотя при этом она вышла в плей-офф Лиги наций, выиграв свою группу в Лиге А.

Гибралтар

Гибралтару в своей группе явно уготована роль андердога. Главной задачей сборной будет отъем очков у признанных фаворитов.

И в первом туре отбора на Евро-2024 пиренейцы потерпели разгром на своем поле от Греции со счетом 0:3.

Зато в контрольных матчах команда выглядит вполне прилично. В двух последних над Лихтенштейном и Андоррой гибралтарцы одержали победы.

До того коллектив не знал побед целых 23 поединка, так что недавние успехи стоит связывать лишь с еще более слабыми соперниками, чем он сам.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Нидерланды, коэффициент на победу которых даже не все они принимают. Успех Гибралтара оценивается в 129,72, ничья — в 35,31.

Гости на порядок слабее хозяев, но вполне могут не пропустить больше шести мячей.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 6,5 голов за 1,84.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 5,5 голов за 2,50, ведь хозяева уже больше 16 матчей не забивали больше пяти мячей.