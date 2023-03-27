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    Агент Миранчука рассказал о самочувствии игрока

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    Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, рассказал о ходе восстановления игрока после травмы.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Миранчук сегодня, 27 марта, прошёл контрольное обследование на предмет травмы приводящей мышцы бедра. Обследование показало, что на данный момент футболист не может находиться и заниматься в общей группе, поэтому в ближайшее время он будет заниматься по индивидуальной программе.

    Но динамика восстановления положительная. Медицинский штаб "Торино" надеется, что в ближайшее время Леша вернется в общую группу», — цитирует агента «Чемпионат».

    В 22 матчах текущего сезона Алексей Миранчук забил четыре гола и сделал пять результативных передач за «Торино».

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