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    Манчини: В игре с Мальтой Италия могла и должна была выступить намного лучше

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    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги победы над Мальтой в квалификации Евро-2024.

    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини

    «Такие матчи трудны — в них есть что терять, они раздражают, малопривлекательны и не очень приятны, потому что соперник закрывается, не оставляя свободных пространств, и нельзя терять концентрацию.

    Что-то мы сделали лучше, что-то хуже. Важно было вскрыть соперника, и нам это удалось. Но затем нам следовало забить еще несколько голов. Мы могли и должны были выступить намного лучше. В чем? Почти во всем», — цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

    Италия поднялась на второе место в таблице группы C отборочного турнира Евро-2024 с тремя очками. Мальта идет на последней, пятой строчке, команда не набрала ни одного очка в двух играх.

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