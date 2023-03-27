Манчини: В игре с Мальтой Италия могла и должна была выступить намного лучше

Главный тренер сборной Италииподвел итоги победы над Мальтой в квалификации Евро-2024.

«Такие матчи трудны — в них есть что терять, они раздражают, малопривлекательны и не очень приятны, потому что соперник закрывается, не оставляя свободных пространств, и нельзя терять концентрацию.

Что-то мы сделали лучше, что-то хуже. Важно было вскрыть соперника, и нам это удалось. Но затем нам следовало забить еще несколько голов. Мы могли и должны были выступить намного лучше. В чем? Почти во всем», — цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

Италия поднялась на второе место в таблице группы C отборочного турнира Евро-2024 с тремя очками. Мальта идет на последней, пятой строчке, команда не набрала ни одного очка в двух играх.