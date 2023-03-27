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    Газзаев о победе над Ираком: Первый тайм было трудно смотреть

    Футбол Сборная России Футбол России
    Известный тренер Валерий Газзаев прокомментировал победу сборной России над Ираком (2:0) в товарищеском матче, который состоялся в Санкт-Петербурге.

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    «Мы увидели абсолютно два разных тайма. Первый было трудно смотреть. Были грубейшие ошибки у вратаря Песьякова! Сборной Ирака надо было просто попасть в пустые ворота, на этом бы все закончилось. Оборона сборной России действовала с провалами, целостной игры не было. Нет сыгранности, в каждом матче используется разный состав.

    Второй тайм получился более дисциплинированным. Думаю, главный тренер сделал замечания в перерыве. На качество игры сказался и выход Антона Миранчука на замену, он очень активно начал второй тайм. Очень правильные замены. Выиграли, что создало позитивное настроение», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

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