Газзаев о победе над Ираком: Первый тайм было трудно смотреть

Известный тренерпрокомментировал победу сборнойнад(2:0) в товарищеском матче, который состоялся в Санкт-Петербурге.

«Мы увидели абсолютно два разных тайма. Первый было трудно смотреть. Были грубейшие ошибки у вратаря Песьякова! Сборной Ирака надо было просто попасть в пустые ворота, на этом бы все закончилось. Оборона сборной России действовала с провалами, целостной игры не было. Нет сыгранности, в каждом матче используется разный состав.

Второй тайм получился более дисциплинированным. Думаю, главный тренер сделал замечания в перерыве. На качество игры сказался и выход Антона Миранчука на замену, он очень активно начал второй тайм. Очень правильные замены. Выиграли, что создало позитивное настроение», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».