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    Сборная России в товарищеском поединке обыграла Ирак

    Россия — Ирак: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    В рамках товарищеского поединка сборная России со счетом 2:0 победила команду Ирака.

    Игроки сборной России
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    Игроки сборной России

    Россияне забили дважды во втором тайме. Сначала отметился Антон Миранчук. После него счет удвоил Сергей Пиняев.

    В компенсированное время арбитр удалил с поля Далера Кузяева, оставив российскую команду в меньшинстве.

    Товарищеский матч
    Россия — Ирак 2:0 (0:0, 2:0)
    Голы: 1:0 — 50 Миранчук, 2:0 — 58 ПиняевРоссия: Песьяков, Осипенко (Хлусевич, 66), Литвинов, Сильянов, Фомин (Кузяев, 67), Пруцев (Миранчук, 46), Глебов, Денисов, Обляков (Караваев, 80), Пиняев (Зиньковский, 71), Соболев (Тюкавин, 74)Ирак Хассан, Аднан (Al Ani, 67), Файез, Надим, Matrook (Adnan, 74), Баеш (Ammar, 67), Рашид, Кадим (Nabeel, 81), Икбал, Хуссейн (Rustom, 81), Аль-Хамади (Farhan, 74)Предупреждения: Баеш (45), Хуссейн (56), Глебов (90)Удаление: Кузяев (90)

    Эта победа стала первой для команды Валерия Карпина в домашних стенах с ноября 2021 года.

    Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).

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