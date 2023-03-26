Кристанте: Италии необходимо обыгрывать Мальту

Полузащитник «Ромы» и сборной Италииподелился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против команды Мальты.

«Нам необходимо победить, но для этого придется потратить максимальное количество сил. Соперник очень организован. Нужно идти от матча к матчу, стремиться к новым успехам, а не жить победой на прошлом Евро», — цитирует игрока Sky Sports.

Напомним, что на старте квалификации Евро-2024 итальянцы на своем поле проиграли сборной Англии со счетом 1:2.

Матч Мальта — Италия пройдет в воскресенье, 26 марта. Начало встречи — 21:45 по мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по данной ссылке.