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    Галактионов рассказал о функциональном состоянии Дзюбы

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о дебюте нападающего Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Хорошее физическое состояние Дзюбы? Перед подписанием контракта мы проводили тестирование. Оно показало, что его уровень функционального состояния выше среднего, он готов играть.

    Вопрос заключался только в игровом тонусе и во взаимодействии с партнёрами. Через кубковые матчи мы целенаправленно его водили, чтобы эта притирка шла как можно быстрее.

    Многие удивлялись, почему он так быстро попал в состав, но я уже на это ответил. Он предельно мотивирован, он реваншист. Наши сегодняшние с ним задачи совпадают.

    Какие именно задачи? Он хочет забивать, он хочет добиваться результата, хочет выходить дальше в гонку бомбардиров. Он хочет играть, доказывать и быть на виду. Наши амбиции с ним сейчас совпадают», — приводит слова Галактионова Sport24.

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