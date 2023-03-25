Галактионов: Я не уговаривал Баринова остаться в «Локомотиве»

Главный тренерответил на вопрос о том, уговаривал ли он капитана командыостаться в клубе.

«Это неправда. Естественно, Дмитрий как капитан команды — он лидер, необходим и нужен. Но такого, чтобы уговаривать игрока, не было. Естественно, есть диалоги.

Самое главное — спрос и предложение, и желание самого игрока. Мне как главному тренеру и клубу очень хочется, чтобы капитан, лидер команды и воспитанник клуба приносил пользу как можно дольше», — приводит слова Галактионова Sport24.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в активе. Команда ушла в отрыв от зоны стыковых матчей на 3 балла.