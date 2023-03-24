ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуРоналду продолжает бить рекорды, но нужен ли он сборной Португалии?
  • 20:10
    • Рублев уверенно вышел в третий круг турнира в Майами
  • 20:05
    • «Бавария» объявила об уходе Нагельсмана и назначении Тухеля
  • 15:28
    • Фабрицио Романо: Тухель в ближайшие часы подпишет контракт с «Баварией»
    Все новости спорта

    Комличенко — о сборной: Нужно больше тренировок, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Нападающий сборной России Николай Комличенко высказался о товарищеском матче с Ираном (1:1).

    Николай Комличенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Комличенко

    «Сравнение с осенними играми сборной? Совсем другой уровень. Намного выше. По всем параметрам. Сейчас соперник у нас был гораздо сильнее

    Несыгранность? Я думаю, да. Больше тренировок нужно для того, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим.

    Атмосфера? Супер! На стадионе была отличная атмосфера. Фанаты хорошо болели за свою команду. В принципе, нам было очень интересно — соскучились мы уже по такому антуражу. Потому что в России уже давно не помню, когда играл при такой поддержке болельщиков, когда все шумят, орут, кричат. Очень классные эмоции», — приводит слова Комличенко «Известия».

    Напомним, вчера, 23 марта, сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция имеет все, чтобы стартовать с победы
  • Франция — Нидерланды. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Покончит ли Бельгия с победной серией Швеции?
  • Швеция — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сербы сделают результат в первом тайме
  • Сербия — Литва. Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Франция — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Швеция — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сербия — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Испания — Норвегия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Хорватия — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Китай
  • Футбол
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колорадо — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры