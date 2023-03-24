Комличенко — о сборной: Нужно больше тренировок, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим

Нападающий сборнойвысказался о товарищеском матче с(1:1).

«Сравнение с осенними играми сборной? Совсем другой уровень. Намного выше. По всем параметрам. Сейчас соперник у нас был гораздо сильнее

Несыгранность? Я думаю, да. Больше тренировок нужно для того, чтобы выходить из обороны так, как мы хотим.

Атмосфера? Супер! На стадионе была отличная атмосфера. Фанаты хорошо болели за свою команду. В принципе, нам было очень интересно — соскучились мы уже по такому антуражу. Потому что в России уже давно не помню, когда играл при такой поддержке болельщиков, когда все шумят, орут, кричат. Очень классные эмоции», — приводит слова Комличенко «Известия».

Напомним, вчера, 23 марта, сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).