Гаджиев: Игра показала, что Иран превосходит нас

Заслуженный тренерпрокомментировал результат товарищеского матча между национальными командами(1:1).

«Играли на чужом поле — это всегда непросто. Игра показала, что Иран превосходит нас: они были ближе к победе. Это было видно по моментам: они были более опасные и более очевидные. Вероятность забить гол была выше.

У наших мне понравилась концовка: смогли после такой серии ошибок собраться и достойно завершили игру. Активным в этой ситуации был Карпин, он призывал к тому, чтобы контролировали мяч и не теряли на своей половине поля, из-за чего и возникали опасные моменты у наших ворот. Игру удалось выровнять. Поэтому я считаю, что для сборной России это был нормальный матч», — приводит слова Гаджиева RT.

26 марта Россия проведет еще один товарищеский матч, в котором она встретится со сборной Ирака.