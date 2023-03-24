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    Бубнов: Россия должна была проиграть Ирану

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Известный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги товарищеского матча сборных Ирана и России (1:1).

    Александр Бубнов
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    Александр Бубнов

    «Сборная России в очередной раз не впечатлила. Этот матч мы должны были проиграть. На последних минутах нас простил Тареми — как он в ворота не попал?!

    Надо признать: Иран — самый сильный соперник из тех, с кем мы в последнее время проводили товарищеские матчи. У них организованная мощная техничная команда. Ставку они делают на фланговые атаки, стандарты и борьбу. Примитивно, но работает: у иранцев было колоссальное преимущество по ударам.

    У нас в атаке вообще ничего не получалось, не считая пенальти. И то там скорее надо говорить об ошибке Эззатоллахи. Его страховали, а он зачем-то сфолил, сыграл неосторожно. То же самое по Литвинову: соперник находится спиной к воротам, совершенно не представляет опасности, а он его толкает!

    В общем, очень слабая игра сборной России. Делали какие-то безадресные передачи вперёд, мяч не держался абсолютно. Конечно, состав экспериментальный, но процент брака мог быть и не таким высоким. Хотя по самоотдаче претензий нет: бегали много и старались прессинговать», — приводит слова Бубнова Sportboх.

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