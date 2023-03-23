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    Аршавин: В конце Иран больше заслуживал того, чтобы забить второй гол

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался о матче национальной команды против Ирана (1:1).

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «Не сказать, что супермолодой состав был. Все ребята уже давно на слуху. Обычная игра, пока было достаточно сил, наши может быть даже чуть‑чуть переигрывали Иран. Такое ощущение, что чуть‑чуть подсаживались каждый игрок и команда в целом. У них начался Рамадан, они не должны были ничего есть, но наращивалось давление на нашу оборону. В конце Иран больше заслуживал того, чтобы забить второй гол.

    Мы почти весь первый тайм атаковали левым флангом. Хлусевич лучше понимает Зиньковского, он не боится брать на себя. Эззатолахи сфолил, перед этим от него отскочило, как от забора, дважды ошибся в одном эпизоде. Зиньковский в первом тайме был хорош, чего нельзя сказать о Захаряне, он играл с краю, мяча у него почти не было. Сейчас он растерялся», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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