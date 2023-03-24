Аршавин: Ирак надо обыгрывать, тем более в Питере

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от товарищеского матча с

«Ирак надо обыгрывать, тем более в Питере. Думаю, что все будет нормально.

То, что идеальной сыгранности нет… Сборная России должна играть и просто играет. Что наигрывать и к чему, непонятно.

Когда все вернется, если вернется, неизвестно. Так что надо просто играть», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 мск.

Напомним, 23 марта сборная России сыграла вничью с Ираном (1:1). Матч состоялся на стадионе в Тегеране.