«Рома» на своем поле сыграет с «Ювентусом» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Рома»

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 59 очков в 34-х матчах. На счету римской команды 17 побед, 8 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 61:41.

Подопечные Даниэле Де Росси ведут заочную борьбу с «Болоньей» за попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Римляне отстают от конкурента на 5 очков, но при этом имеют игру в запасе.

В середине этой недели «Рома» на своем поле уступила «Байеру» в первом матче полуфинала Лиги Европы (0:2). До этого римляне сыграли вничью в гостевом матче с «Наполи» в чемпионате (2:2), а еще ранее вырвали победу в доигровке матча с «Удинезе» (2:1).

«Ювентус»

«Ювентус» идет третьим в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Массимилиано Аллегри набрала 65 очков в 34-х матчах: 18 побед, 11 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 47:26.

Туринцы не могут победить в Серии А в трех матчах кряду. «Ювентус» сыграл две нулевые ничьи с «Торино» и «Миланом», а также разошелся миром с «Кальяри» (2:2).

На прошлой недели «Старая Синьора» проиграла «Лацио» (1:2) в ответном матче полуфинала Кубка Италии, но по сумме двух встреч в финал прошли все же туринцы. В решающем матче за трофей «Ювентус» поспорит с «Аталантой».

Личные встречи

В матче первого круга «Ювентус» обыграл соперника со счетом 1:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету туринской команды 6 побед, «Рома» оказалась сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Ювентус» с коэффициентом 2.70.