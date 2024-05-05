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    «Рома» — «Ювентус». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 35-го тура Серии А «Рома» — «Ювентус»

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    «Рома»
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    «Рома»
    «Рома» на своем поле сыграет с «Ювентусом» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Рома»

    «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 59 очков в 34-х матчах. На счету римской команды 17 побед, 8 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 61:41.

    Подопечные Даниэле Де Росси ведут заочную борьбу с «Болоньей» за попадание в Лигу Чемпионов на будущий сезон. Римляне отстают от конкурента на 5 очков, но при этом имеют игру в запасе.

    В середине этой недели «Рома» на своем поле уступила «Байеру» в первом матче полуфинала Лиги Европы (0:2). До этого римляне сыграли вничью в гостевом матче с «Наполи» в чемпионате (2:2), а еще ранее вырвали победу в доигровке матча с «Удинезе» (2:1).

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    «Ювентус»

    «Ювентус» идет третьим в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Массимилиано Аллегри набрала 65 очков в 34-х матчах: 18 побед, 11 ничьих и 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 47:26.

    Туринцы не могут победить в Серии А в трех матчах кряду. «Ювентус» сыграл две нулевые ничьи с «Торино» и «Миланом», а также разошелся миром с «Кальяри» (2:2).

    На прошлой недели «Старая Синьора» проиграла «Лацио» (1:2) в ответном матче полуфинала Кубка Италии, но по сумме двух встреч в финал прошли все же туринцы. В решающем матче за трофей «Ювентус» поспорит с «Аталантой».

    Личные встречи

    В матче первого круга «Ювентус» обыграл соперника со счетом 1:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету туринской команды 6 побед, «Рома» оказалась сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Рома» — «Ювентус» с коэффициентом 2.70.

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