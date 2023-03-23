Нигматуллин оценил возвращение Хайкина в «Буде-Глимт»

Бывший вратарь «Локомотива»прокомментировал возвращение голкипера

Хайкин в начале года перешел в «Бристоль Сити» после окончания контракта с «Буде-Глимт», но за два месяца не сыграл ни одного матча за клуб из Чемпионшипа.

«С Хайкиным печальная ситуация. Но это жизнь. Не все переходы идут на пользу. Конечно же, он хотел перейти в клуб Премьер‑лиги, но в надежде себя проявить довольствовался Чемпионшипом. Не получилось.

Понятно, что никто просто так свое место не отдаст. Зачастую не очень понятно, для чего эти переходы делаются клубами — когда в итоге не дают шанса. Время идет, и вратарь, сидящий на скамейке, теряет свою квалификацию.

Никита предпочел вернуться в хорошее место, где он стал уважаемым вратарем. Решил от добра добра не искать и продолжить выступать.

Возможно, получил относительно улучшенные условия. Я думаю, что решение вернуться в "Будё‑Глимт" правильное», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».