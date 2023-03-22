Хайкин рассказал, почему решил вернуться в «Буде-Глимт»

Российский вратарь Никита Хайкин назвал причину ухода из английского «Бристоль Сити».

Накануне стало известно, что Хайкин вернулся в норвежский «Буде-Глимт».

«Я благодарен за возможность стать частью такого замечательного клуба. К сожалению, у меня не было возможности выйти на поле, но я ни о чем не жалею.

Я отдавался на тренировках каждый день, и я знаю, что за время, проведенное здесь, я вырос как вратарь и как человек.

Однако играть в футбол для меня важнее всего, поэтому я и решил покинуть "Бристоль Сити".

Я хочу выразить искреннюю благодарность всем в клубе за то, что они приняли меня с распростертыми объятиями и помогли почувствовать себя как дома за короткое время. Тренеры, персонал и мои товарищи по команде оказали мне невероятную поддержку, и я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые остались от этого периода.

Также огромное спасибо всем болельщикам, которые оказывали мне поддержку. Я всегда буду с нежностью вспоминать время, проведенное в Бристоль Сити», — написал Хайкин в своих соцсетях.