РФС ведет переговоры с УЕФА и ФИФА о поэтапном возвращении на международные турниры

ведет переговоры с УЕФА и ФИФА насчет возобновления участия российских команд в международных турнирах. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря организации Денис Рогачев.

«Важно, чтобы в этот период сборная проводила матчи. Как вы знаете, в марте пройдут встречи против команд Ирана и Ирака.

Также ведутся переговоры по участию в турнире CAFA (Футбольной ассоциации Центральной Азии).

Мы также сохранили корпоративные права в УЕФА и ФИФА. Мы проводим переговоры с коллегами на поэтапное возвращение на международные соревнования, но детали раскрывать не могу», — приводит слова Рогачева «Матч ТВ».

Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.