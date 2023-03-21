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    РФС ведет переговоры с УЕФА и ФИФА о поэтапном возвращении на международные турниры

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    РФС ведет переговоры с УЕФА и ФИФА насчет возобновления участия российских команд в международных турнирах. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря организации Денис Рогачев.

    Российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях
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    Российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях

    «Важно, чтобы в этот период сборная проводила матчи. Как вы знаете, в марте пройдут встречи против команд Ирана и Ирака.

    Также ведутся переговоры по участию в турнире CAFA (Футбольной ассоциации Центральной Азии).

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    • Мы также сохранили корпоративные права в УЕФА и ФИФА. Мы проводим переговоры с коллегами на поэтапное возвращение на международные соревнования, но детали раскрывать не могу», — приводит слова Рогачева «Матч ТВ».

    Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.

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