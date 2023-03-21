РФС ведет переговоры с УЕФА и ФИФА о поэтапном возвращении на международные турниры

Российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях Фото: globallookpress.com
«Важно, чтобы в этот период сборная проводила матчи. Как вы знаете, в марте пройдут встречи против команд Ирана и Ирака.
Также ведутся переговоры по участию в турнире CAFA (Футбольной ассоциации Центральной Азии).
Мы также сохранили корпоративные права в УЕФА и ФИФА. Мы проводим переговоры с коллегами на поэтапное возвращение на международные соревнования, но детали раскрывать не могу», — приводит слова Рогачева «Матч ТВ».
Напомним, российские сборные и клубы с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.